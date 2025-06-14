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Хикмет Гаджиев: Азербайджан видит себя важным связующим звеном Среднего коридора

Хикмет Гаджиев: Азербайджан видит себя важным связующим звеном Среднего коридора Хикмет Гаджиев: Азербайджан видит себя важным связующим звеном Среднего коридора
Внешняя политика
14 июня 2025 г. 13:30
Хикмет Гаджиев: Азербайджан видит себя важным связующим звеном Среднего коридора

Азербайджан видит себя важным связующим звеном Среднего коридора между двумя значимыми экономическими центрами силы - Европейским Союзом и Китаем.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии "Средний коридор: Новая геополитическая и экономическая линия жизни" в рамках форума GLOBSEC 2025.

Он отметил, что годовой товарооборот между Европейским Союзом и Китаем превышает 700 млрд евро и Баку четко видит перспективы сотрудничества сторон.

Гаджиев добавил, что в строительстве альтернативы Среднему коридору нет необходимости. "Этот маршрут уже существует и плодотворно функционирует. Азербайджан и партнеры инвестируют в него. Другие наши партнеры также могут присоединиться к проекту и получить выгоду", - подытожил помощник президента.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Azerbaijan sees itself as a key link in Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Heç kim bizdən ötrü yeni Orta Dəhliz qurmaq fikrinə düşməməlidir

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