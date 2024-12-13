Хикмет Гаджиев: Азербайджан уделяет внимание возможностям современных технологий

20:52

Необходимо уделять внимание возможностям, которые создают современные технологии.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления на панели, посвященной Азербайджану, в рамках Международного форума стратегических коммуникаций (Stratcom Summit 24) в Стамбуле.

Он отметил, что в этом контексте развитие искусственного интеллекта (ИИ) является одним из приоритетных направлений для Азербайджана.

По словам Х.Гаджиева, технологии искусственного интеллекта ежедневно используются в азербайджанских СМИ и в сфере дипломатии.

Он добавил, что во время Второй Карабахской войны против Азербайджана велась очень интенсивная кампания по дезинформации, в которой активно использовался искусственный интеллект.