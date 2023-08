Хикмет Гаджиев: Азербайджан строит дороги и улучшает сообщение и транспортные связи

Азербайджан строит дороги и улучшает сообщение и транспортные связи в отличие от других стран, которые ставят барьеры и препятствия.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"По дороге в Лачын из аэропорта Зангилан. Новая дорога строится... Дорога – это культура и ключевая составляющая цивилизации!",- написал он.