Хикмет Гаджиев: Азербайджан столкнулся с волной дезинформации перед COP29, но это нас не остановит

Азербайджан столкнулся с массовой дезинформацией накануне проведения COP29, но это нас не остановит.
Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на Втором Глобальном медиафоруме.
"Перед проведением конференции COP29 Азербайджан столкнулся с волной дезинформации. Однако, как вчера заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, это не должно нас останавливать. Мы будем двигаться вперед и внесем достойный вклад в повестку дня борьбы с климатическими изменениями",- заявил Х.Гаджиев.
Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.