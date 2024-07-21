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Хикмет Гаджиев: Азербайджан столкнулся с волной дезинформации перед COP29, но это нас не остановит

Хикмет Гаджиев: Азербайджан столкнулся с волной дезинформации перед COP29, но это нас не остановит Азербайджан столкнулся с массовой дезинформацией накануне поведения COP29, но это нас не остановит.
Внешняя политика
21 июля 2024 г. 10:35
Хикмет Гаджиев: Азербайджан столкнулся с волной дезинформации перед COP29, но это нас не остановит

Азербайджан столкнулся с массовой дезинформацией накануне проведения COP29, но это нас не остановит.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на Втором Глобальном медиафоруме.

"Перед проведением конференции COP29 Азербайджан столкнулся с волной дезинформации. Однако, как вчера заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, это не должно нас останавливать. Мы будем двигаться вперед и внесем достойный вклад в повестку дня борьбы с климатическими изменениями",- заявил Х.Гаджиев.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Azərbaycan COP29 ərəfəsində dezinformasiya dalğası ilə üzləşsə də, bu bizə mane olmayacaq
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Azerbaijan faced wave of disinformation ahead of COP29, but this won't stop us

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