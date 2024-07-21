Хикмет Гаджиев: Азербайджан столкнулся с волной дезинформации перед COP29, но это нас не остановит

Хикмет Гаджиев: Азербайджан столкнулся с волной дезинформации перед COP29, но это нас не остановит

Азербайджан столкнулся с массовой дезинформацией накануне поведения COP29, но это нас не остановит.

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Азербайджан столкнулся с массовой дезинформацией накануне проведения COP29, но это нас не остановит. Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на Втором Глобальном медиафоруме. "Перед проведением конференции COP29 Азербайджан столкнулся с волной дезинформации. Однако, как вчера заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, это не должно нас останавливать. Мы будем двигаться вперед и внесем достойный вклад в повестку дня борьбы с климатическими изменениями",- заявил Х.Гаджиев. Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Azərbaycan COP29 ərəfəsində dezinformasiya dalğası ilə üzləşsə də, bu bizə mane olmayacaq