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Хикмет Гаджиев: Азербайджан обеспечит права и безопасность мирных армянских жителей Карабаха

Хикмет Гаджиев: Азербайджан обеспечит права и безопасность мирных армянских жителей Карабаха Антитеррористические мероприятия, реализованные в Карабахском регионе, были направлены против реальных вооруженных сил на местах, которые представляли угрозу безопасности Азербайджану и всему региону.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 22:00
Хикмет Гаджиев: Азербайджан обеспечит права и безопасность мирных армянских жителей Карабаха

Антитеррористические мероприятия, реализованные в Карабахском регионе, были направлены против вооруженных сил на местах, которые представляли угрозу безопасности Азербайджана и всего региона.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью CNN.

Х. Гаджиев отметил, что репортаж CNN не отражает всех реалий и является несбалансированным, все факты должны быть тщательно перепроверены.

По его словам, реальность такова, что армянские ВС продолжали оставаться на суверенных территориях Азербайджана, являясь "остатками прошлого" - 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий.

"Но сейчас этому пришел конец. Азербайджан намерен обеспечить права и безопасность всех рядовых армянских жителей Карабаха согласно Конституции Азербайджана и положить конец "серой зоне", существовавшей на территории страны на протяжении 30 лет", - заявил помощник президента.

Он отметил, что Азербайджан, как и любая страна, имеет право защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

По его словам, Азербайджан был вынужден начать антитеррористические мероприятия, и в их рамках с применением высокоточного оружия из строя выводились исключительно позиции формирований вооруженных сил Армении, чтобы избежать гибели среди гражданского населения. Местные жители были оповещены посредством радио и смс-сообщений о необходимости держаться подальше от военных объектов.

"Азербайджан отличается от Армении. Армения использовала даже ракеты SCAD и "Искандер" по мирным городам Азербайджана в ходе 44-дневной войны. Включая мой родной город Гянджу, где за ночь погибли десятки мирных жителей", - заявил Х. Гаджиев.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Azerbaijan will ensure rights and security of civilian Armenian residents of Karabakh
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Qarabağın dinc erməni sakinlərinin hüquqlarını və təhlükəsizliyini təmin edəcək

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