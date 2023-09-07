Хикмет Гаджиев: Азербайджан предлагает трехсторонний формат сотрудничества с Израилем и Турцией

Азербайджан предлагает новый трехсторонний формат сотрудничества с Израилем и Турцией.

Азербайджан предлагает новый трехсторонний формат сотрудничества с Израилем и Турцией.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью израильскому международному телеканалу i24NEWS.

"Для азербайджанской дипломатии очень важно, чтобы наши друзья дружили между собой. И поэтому Азербайджан рад продолжению дружбы и взаимопонимания между Турцией и Израилем", - сказал он, добавив, что Азербайджан также вносит свой вклад в процесс развития диалога и лучшего понимания между своими двумя партнерами.

По словам Гаджиева, Азербайджан и дальше будет продолжать играть свою роль в этом.

"У Азербайджан есть предложение – усилить нашего сотрудничество в трехстороннем формате, где Азербайджан, Турция и Израиль могли бы взаимодействовать вместе", - заключил он.