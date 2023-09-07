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Хикмет Гаджиев: Азербайджан получает позитивные сигналы от Ирана по нормализации отношений

Хикмет Гаджиев: Азербайджан получает позитивные сигналы от Ирана по нормализации отношений Азербайджан получает позитивный месседж от иранской стороны в вопросе нормализации отношений между двумя странами.
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 16:20
Хикмет Гаджиев: Азербайджан получает позитивные сигналы от Ирана по нормализации отношений

Азербайджан получает позитивные месседжи от иранской стороны в вопросе нормализации отношений между двумя странами.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью израильскому международному телеканалу i24News.

По его словам, Иран является соседом, а для Азербайджана очень важно иметь хорошие отношения со всеми соседями. Политика страны заключается в поддерживании стабильных и обоюдовыгодных отношений со всеми странами, с которыми Азербайджан делит границы.

"Если говорить о политике Азербайджана, то между Ираном и Азербайджаном были недоразумения и определенное недопонимание. Но, используя дипломатические каналы и диалог, мы пытаемся это решить, и мы также получаем позитивные сигналы от иранской стороны", - сказал он.

Помощник президента подчеркнул, что Азербайджан продолжает дипломатические контакты с иранскими коллегами, чтобы перевернуть эту страницу "и создать гораздо более благоприятную атмосферу для сотрудничества и диалога в регионе в целом, а также в двустороннем сотрудничестве между Ираном и Азербайджаном".

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: “Azərbaycan İrandan münasibətlərin normallaşması ilə bağlı müsbət siqnallar alır”

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