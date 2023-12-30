Хикмет Гаджиев: Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией

Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией.
Как передает
По его словам, неформальная беседа президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях встречи глав государств СНГ в Санкт-Петербурге была оценена азербайджанской стороной как плодотворное и конструктивное взаимодействие по продвижению мирной повестки между двумя странами.
"Мы не видим дальнейших серьезных препятствий для завершения мирного договора между двумя странами. Немного сложно говорить о конкретных сроках, поскольку между Арменией и Азербайджаном все еще необходимы дальнейшие переговоры для завершения процесса", - подчеркнул Х.Гаджиев.