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Хикмет Гаджиев: Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией

Хикмет Гаджиев: Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией.
Внешняя политика
30 декабря 2023 г. 01:38
Хикмет Гаджиев: Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией

Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал в интервью телеканалу TRT World.

По его словам, неформальная беседа президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях встречи глав государств СНГ в Санкт-Петербурге была оценена азербайджанской стороной как плодотворное и конструктивное взаимодействие по продвижению мирной повестки между двумя странами.

"Мы не видим дальнейших серьезных препятствий для завершения мирного договора между двумя странами. Немного сложно говорить о конкретных сроках, поскольку между Арменией и Азербайджаном все еще необходимы дальнейшие переговоры для завершения процесса", - подчеркнул Х.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsi üçün ciddi maneə görmür

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