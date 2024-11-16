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Хикмет Гаджиев: Азербайджан мог достичь больших успехов в зеленой трансформации, если бы не было факта оккупации

Хикмет Гаджиев: Азербайджан мог достичь больших успехов в зеленой трансформации, если бы не было факта оккупации 17:10
Внешняя политика
16 ноября 2024 г. 17:35
Хикмет Гаджиев: Азербайджан мог достичь больших успехов в зеленой трансформации, если бы не было факта оккупации

Если бы не было факта оккупации и агрессии, совершенных Арменией против нашей страны в течение 30 лет, то Азербайджан сегодня достиг бы больших успехов в направлении зеленой трансформации.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью Азербайджанскому телевидению в рамках COP29.

Он подчеркнул, что политика оккупации, проводимая Арменией, создавала препятствия для зеленой трансформации Азербайджана и вынуждала нашу страну перенаправлять ресурсы на другие цели.

"После освобождения наших земель от оккупации, Карабах и Восточный Зангезур по поручению президента Ильхама Алиева восстанавливаются как зоны с нулевыми выбросами. Это дает Азербайджану возможность направлять больше ресурсов на политику зеленой трансформации и создания возобновляемых источников энергии", - сказал помощник президента.

Гаджиев добавил, что экологические вопросы всегда являлись приоритетом для Азербайджана, но только после окончания оккупации страна смогла полностью мобилизовать свои возможности в этой области.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Azerbaijan's green transformation hampered by 30-year Armenian occupation
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: İşğal və təcavüz faktı olmasaydı, Azərbaycan yaşıl transformasiya fəaliyyətində daha böyük nailiyyətlər qazana bilərdi

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