Хикмет Гаджиев: Азербайджан мог достичь больших успехов в зеленой трансформации, если бы не было факта оккупации

17:10

Если бы не было факта оккупации и агрессии, совершенных Арменией против нашей страны в течение 30 лет, то Азербайджан сегодня достиг бы больших успехов в направлении зеленой трансформации.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью Азербайджанскому телевидению в рамках COP29.

Он подчеркнул, что политика оккупации, проводимая Арменией, создавала препятствия для зеленой трансформации Азербайджана и вынуждала нашу страну перенаправлять ресурсы на другие цели.

"После освобождения наших земель от оккупации, Карабах и Восточный Зангезур по поручению президента Ильхама Алиева восстанавливаются как зоны с нулевыми выбросами. Это дает Азербайджану возможность направлять больше ресурсов на политику зеленой трансформации и создания возобновляемых источников энергии", - сказал помощник президента.

Гаджиев добавил, что экологические вопросы всегда являлись приоритетом для Азербайджана, но только после окончания оккупации страна смогла полностью мобилизовать свои возможности в этой области.