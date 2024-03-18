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Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Китай поддерживают традиционно дружественные и партнерские отношения 

Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Китай поддерживают традиционно дружественные и партнерские отношения  "Азербайджан и Китай поддерживают традиционно дружественные и партнерские отношения".
Внешняя политика
18 марта 2024 г. 20:27
Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Китай поддерживают традиционно дружественные и партнерские отношения 

"Азербайджан и Китай поддерживают традиционно дружественные и партнерские отношения".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал в интервью АЗЕРТАДЖ в связи с визитом в Китай.

Х.Гаджиев отметил, что на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в рамках состоявшегося в Самарканде Саммита Шанхайской организации сотрудничества были поставлены стратегические задачи, связанные с достижением качественно нового уровня связей между двумя странами, определением новых направлений сотрудничества. В настоящее время связи между двумя странами получили всестороннее развитие в этом направлении. В целом всестороннее развитие связей, дальнейшее углубление отношений с Китайской Народной Республикой, достижение их качественно нового уровня намечено как одно из приоритетных направлений.

Помощник президента сказал: "В рамках визита мы обсудили с китайскими коллегами вопросы развития связей между двумя странами, проведения, в первую очередь, политических консультаций, расширения торгово-экономических связей, а также сотрудничества в контексте "Среднего коридора". Средний коридор еще раз подтвердил в настоящее время свое значение в перевозках и развитии торгово-экономических отношений на международном уровне. Китайская сторона также проявляет большой интерес к данному проекту".

Напомнив о том, что в нынешнем году Азербайджан проведет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан и Китай являются развивающимися странами, представляющими Глобальный Юг. Китай имеет большой опыт в области "зеленой энергии". На состоявшихся в Пекине встречах по этим вопросам были проведены обстоятельные обсуждения.

Официальный представитель Администрации президента сказал, что Азербайджан и Китай, имеющие тесные связи, поддерживают друг друга в рамках международных организаций.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Azerbaijan and China maintain traditionally friendly and partner relations
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Azərbaycan ilə Çin arasında ənənəvi dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri var

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