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Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Израиль связывают прочные дружеские отношения

Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Израиль связывают прочные дружеские отношения Азербайджан и Израиль связывают прочные дружеские отношения и стратегическое партнерство. Кроме того, в настоящее время сотрудничество между двумя странами динамично развивается.
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 13:12
Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Израиль связывают прочные дружеские отношения

Азербайджан и Израиль связывают прочные, дружеские отношения и стратегическое партнерство. Кроме того, в настоящее время сотрудничество между двумя странами динамично развивается.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью израильскому международному телеканалу i24NEWS.

По словам Гаджиева, открытие посольства Азербайджан в Израиле вывело сотрудничество на новый уровень.

"Действительно, двусторонние отношения и визиты на высоком уровне очень важны для развития сотрудничества. Действующий премьер-министр [в предыдущий срок его премьерства - ред.] и нынешний президент Израиля, а также ряд министров вашей страны посещали Азербайджан, также, как и представители Кабинета министров Азербайджана и высокопоставленные чиновники регулярно совершают визиты в Израиль. Такая динамика отношений между правительствами двух стран и официальные визиты на высоком уровне являются важной составляющей сотрудничества Азербайджана и Израиля", - сказал он.

В ходе интервью помощник президента Азербайджана напомнил про визит президента Ицхака Герцога в Азербайджан в День независимости государства Израиль говорит многое о нашем сотрудничестве: "Мы очень ценим это", - добавил он.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Azerbaijan and Israel enjoy strong friendly relations
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Azərbaycanla İsrail arasında möhkəm dostluq əlaqələri var”

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