Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Иран должны развивать экономическое сотрудничество

Помощник президента Азербайджана - заведующий отдел

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на "Форуме диалога" в Тегеране заявил о необходимости укрепления отношений с Ираном, подчеркнул приоритет региональной стабильности и прокомментировал перспективы мирного соглашения с Арменией.

Об этом Report сообщает со ссылкой на IRNA.

Выступая на мероприятии, помощник президента заявил, что Баку выступает за расширение регионального сотрудничества, в частности в экономической сфере.

"Азербайджан и Иран должны развивать экономическое сотрудничество и укреплять двусторонние отношения", – подчеркнул он, указав, что геополитическое положение Азербайджана требует активного взаимодействия с соседями.

По словам Х.Гаджиева, Баку поддерживает развитие многосторонних форматов.

"Мы находимся в выгодном положении в евразийском пространстве: у нас есть Турция, Россия и Иран. Мы поддерживаем многостороннее сотрудничество и придаем значение Организации исламского сотрудничества, потому что принцип солидарности важен для нас", – отметил он.

Помощник президента также подчеркнул роль Азербайджана в региональных коммуникациях: "У нас есть связь с Черным морем, и мы можем этим воспользоваться. Мы вместе можем создавать и развивать модели партнерства".

Касаясь перспектив мирного соглашения с Арменией, Хикмет Гаджиев заявил о хорошей возможности для мира.

"Мы достигли хороших результатов и определили границы тем. Границы не определяются посредством оккупации", - констатировал помощник президента.

Он добавил, что Азербайджан настаивает на исключении из Конституции Армении пунктов, касающихся территориальных претензий. "Если в конституции Армении есть положения, создающие угрозу Азербайджану, они должны быть исключены", – сказал Х.Гаджиев, добавив, что "внешние силы пытаются навязать свои взгляды".

"Баку и Ереван должны сами определить путь к стабильности", - заключил помощник президента Азербайджана.