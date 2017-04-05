Хикмет Гаджиев: Существуют широкие возможности в торгово-экономических отношениях Азербайджана и Эфиопии

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан намерен заложить прочные основы для укрепления двусторонних и многосторонних отношений с Эфиопией.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью The Ethiopian Herald.

По словам Х. Гаджиева, Азербайджан и Эфиопия имеют схожие культуру и цивилизацию.

"Эфиопия является одним из старейших мест рождения человеческой цивилизации, искусства и развития, что роднит ее с Азербайджаном", - отметил дипломат.

Официальный представитель указал, что Азербайджан заинтересован в обмене опытом с Эфиопией, в частности, в области туризма, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и др.

"Мы считаем, что существуют широкие возможности в торгово-экономических отношениях между двумя странами, поэтому мы заинтересованы в организации совместных бизнес-форумов в сфере туризма, энергетики и добычи полезных ископаемых", - добавил он.

Х. Гаджиев также указал, что решение об открытии посольства Азербайджана в Эфиопии в 2015 году связано со стратегическим расположением страны и ее дружественными и незаменимыми связями в Африке и мире.