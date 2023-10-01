Хикмет Гаджиев: Азербайджан хочет, чтобы Карабах стал процветающим и мирным регионом, как 30 лет назад

Хикмет Гаджиев: Азербайджан хочет, чтобы Карабах стал процветающим и мирным регионом, как 30 лет назад

Азербайджан хочет, чтобы Карабах стал таким же процветающим и, прежде всего, мирным регионом, как и 30 лет назад.

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Азербайджан хочет, чтобы Карабах стал таким же процветающим и, прежде всего, мирным регионом, как и 30 лет назад. Как сообщает Report , об этом заявил Agence France-Presse помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. Отвечая на вопрос о том, что жители армянского происхождения покидают регион, помощник президента подчеркнул, что формулировка "этническая чистка" неприемлема, и отметил, что выезд происходит в добровольном порядке. "Мы знаем, что армяне и международные СМИ говорят, что мы намерены арестовать всех солдат. Если они сдадут оружие, то будут свободны и могут выехать в Армению", - добавил Хикмет Гаджиев. Подпишитесь на наш Telegram канал