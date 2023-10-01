Хикмет Гаджиев: Азербайджан хочет, чтобы Карабах стал процветающим и мирным регионом, как 30 лет назад

Азербайджан хочет, чтобы Карабах стал таким же процветающим и, прежде всего, мирным регионом, как и 30 лет назад.
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Отвечая на вопрос о том, что жители армянского происхождения покидают регион, помощник президента подчеркнул, что формулировка "этническая чистка" неприемлема, и отметил, что выезд происходит в добровольном порядке.
"Мы знаем, что армяне и международные СМИ говорят, что мы намерены арестовать всех солдат. Если они сдадут оружие, то будут свободны и могут выехать в Армению", - добавил Хикмет Гаджиев.