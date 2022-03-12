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Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов провести у себя встречу Украины и России

Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов провести у себя встречу Украины и России Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилагают усилия для прекращения войны в Украине. В частности, проведение встречи министров иностранных дел России и Украины на Дипломатическом форуме в Анталье было очень позитив
Внешняя политика
12 марта 2022 г. 17:24
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов провести у себя встречу Украины и России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилагают усилия для прекращения войны в Украине. В частности, проведение встречи министров иностранных дел России и Украины на Дипломатическом форуме в Анталье было очень позитивным шагом и большим вкладом в достижение мира со стороны братской Турции. Мы это приветствуем, и международное сообщество высоко это ценит.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Такое предложение от Украины поступило и Азербайджану. Если будут такие намерения, то мы всегда готовы выступить принимающей стороной и провести эту встречу у себя. Ранее в Азербайджане проводились встречи высокопоставленных лиц США и России, а также переговоры НАТО-Россия. Азербайджан не является ни членом НАТО, ни членом ОДКБ. Азербайджан является председателем Движения неприсоединения. В этой связи полагаем, что каждая из сторон может чувствовать себя комфортно".

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Версия на английском языке Hikmet Hajiyev: Azerbaijan ready to host Russian-Ukrainian meeting
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Azərbaycan Rusiya-Ukrayna görüşünə ev sahibliyi etməyə hazırdır"

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