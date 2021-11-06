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Хикмет Гаджиев: Армения ничего не добилась за 30 лет оккупации

Хикмет Гаджиев: Армения ничего не добилась за 30 лет оккупации Азербайджан работает над укреплением сотрудничества в регионе. Армения может стать частью этого сотрудничества и получить от этого выгоду.
Внешняя политика
6 ноября 2021 г. 09:58
Хикмет Гаджиев: Армения ничего не добилась за 30 лет оккупации

Азербайджан работает над укреплением сотрудничества в регионе. Армения может стать частью этого сотрудничества и получить от этого выгоду.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая на панельном заседании "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, все страны региона должны нести ответственность и внести свой вклад в его развитие и процветание. И Азербайджан готов сыграть в этом свою роль.

"Мирный договор между Азербайджаном и Арменией позволит трансформировать регион Южного Кавказа в целом. Построить интегрированный регион. И Армения может быть частью этого процесса. Но сначала она должна ответить на вопрос. ...Чего Армения добилась за эти 30 лет оккупации наших земель? Мой ответ – ничего! 30 лет мы теряли возможности", - заявил помощник президента Азербайджана.

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Версия на английском языке Hajiyev: Armenia achieved nothing for 30 years of occupation

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