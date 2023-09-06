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Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды

Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией и перевернуть страницу вражды. Мы хотим жить в мире.
Внешняя политика
6 сентября 2023 г. 13:07
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды
Хикмет Гаджиев

Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией и перевернуть страницу вражды. Страна хочет и готова жить в мире.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью газете Arab News.

По словам Гаджиева, армянская пропаганда, направленная против Азербайджана усложняет прогресс в направлении подписания мирного соглашения между странами.

"Грязная пропаганда Армении против Азербайджана застопорила переговоры по мирному договору на платформе, предоставленной Вашингтоном. Мы достигли очень важного прогресса - почти 70 процентов документа было согласовано. В каком-то смысле мы договорились. Подписание мирного договора полностью изменит ландшафт региона Южного Кавказа. Однако, премьер-министр Армении с одной стороны признает территориальную целостность Азербайджана, а с другой - по-прежнему держит армянские вооруженные силы на нашей территории. Он продолжает финансировать незаконный режим на территории Азербайджана", - сказал помощник президента Азербайджана.

Кроме того, Х. Гаджиев отметил, что Азербайджан приветствуем всех, кто готов внести свой вклад в достижение реального мира между Баку и Ереваном.

"Существуют различные платформы. У нас есть Брюссельская платформа при содействии президента Европейского совета Шарля Мишеля, что мы действительно ценим. Важные элементы переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном были сформированы именно на этой платформе. Мы ценим также инициативы правительства США, особенно личное участие госсекретаря Энтони Блинкена в обсуждении мирного договора. Мы также не можем отрицать роль России, которая также вносит свой вклад, потому что являются частью региона и имеют исторические отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном", - сказал он.

По его мнению в вопросе достижения мира между Азербайджаном и Арменией многое зависит от армянской стороны.

"Примирение действительно является одной из самых трудных частей любой постконфликтной ситуации. В Азербайджане сотни тысяч семей потеряли своих близких и вынуждены были стать беженцами и вынужденными переселенцами. Представьте, что эти люди возвращаются в свои дома и видят их в полных руинах. Это нелегко. И они ищут ответы. Однако ответов нет, потому что ни у кого с армянской стороны не хватило смелости попросить прощения за все эти проступки", - добавил Хикмет Гаджиев.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана также подчеркнул, что в Армении не было возбуждено ни одного уголовного дела в отношении лиц, совершивших известные кровавые события в Азербайджане.

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Версия на английском языке Hajiyev: Azerbaijan ready to sign peace treaty with Armenia and turn page of confrontation

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