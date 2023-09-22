Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов оказать медпомощь раненым армянским военнослужащим

Азербайджанская сторона готова оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим армянского происхождения или помочь им с помощью Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Азербайджанская сторона готова оказать медицинскую помощь раненым армянским военнослужащим или сделать это при поддержке Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что в ходе встречи с представителями Бакинского офиса МККК и другими иностранными партнерами была дана высокая оценка строгому соблюдению ВС Азербайджана норм международного гуманитарного права и усилиям по избежанию ущерба мирным жителям во время локальных антитеррористических мероприятий.

"Как мы и заявляли, армянские военнослужащие и комбатанты, которые добровольно складывают оружие, будут освобождены", - подчеркнул помощник президента.

Гаджиев добавил, что Азербайджан поддерживает приезд в Баку дополнительного персонала из Женевского офиса МККК и направление людей из бакинского офиса Красного Креста в филиал в Ханкенди.