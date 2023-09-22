Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов оказать медпомощь раненым армянским военнослужащим

Азербайджанская сторона готова оказать медицинскую помощь раненым армянским военнослужащим или сделать это при поддержке Международного Комитета Красного Креста (МККК).
Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Х.Гаджиев отметил, что в ходе встречи с представителями Бакинского офиса МККК и другими иностранными партнерами была дана высокая оценка строгому соблюдению ВС Азербайджана норм международного гуманитарного права и усилиям по избежанию ущерба мирным жителям во время локальных антитеррористических мероприятий.
"Как мы и заявляли, армянские военнослужащие и комбатанты, которые добровольно складывают оружие, будут освобождены", - подчеркнул помощник президента.
Гаджиев добавил, что Азербайджан поддерживает приезд в Баку дополнительного персонала из Женевского офиса МККК и направление людей из бакинского офиса Красного Креста в филиал в Ханкенди.