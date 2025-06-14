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Хикмет Гаджиев: ​​​​​​​Азербайджан активно готовится к новой динамике торговли в регионе

Хикмет Гаджиев: ​​​​​​​Азербайджан активно готовится к новой динамике торговли в регионе Хикмет Гаджиев: ​​​​​​​Азербайджан активно готовится к новой динамике торговли в регионе
Внешняя политика
14 июня 2025 г. 13:27
Хикмет Гаджиев: ​​​​​​​Азербайджан активно готовится к новой динамике торговли в регионе

Азербайджан активно готовится к новой динамике торговли в регионе, предпринимая стратегические шаги по развитию транспортной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии "Средний коридор: Новая геополитическая и экономическая линия жизни" в рамках форума GLOBSEC-2025.

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан инвестировал в строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Также были вложены дополнительные инвестиции для увеличения грузоподъемности маршрута с 1 до 5 млн тонн.

"Кроме того, мы вкладываем дополнительные средства в расширение возможностей бакинских портов. То есть мы готовимся к новой динамике торговли в регионе", - сказал он.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Azerbaijan actively preparing for new trade dynamic in region
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan özünü regiondakı ticarətin yeni dinamikasına hazırlayır

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