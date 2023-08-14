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Хикмет Гаджиев: Армянская оккупация стерла с лица земли 8 городов и сотни сел Азербайджана

Хикмет Гаджиев: Армянская оккупация стерла с лица земли 8 городов и сотни сел Азербайджана Продолжавшаяся 30 лет разрушительная оккупация Армении привела к полному исчезновению 8 городов и сотен сел Азербайджана.
Внешняя политика
14 августа 2023 г. 14:10
Хикмет Гаджиев: Армянская оккупация стерла с лица земли 8 городов и сотни сел Азербайджана
Хикмет Гаджиев

Продолжавшаяся 30 лет оккупация Армении привела к полному уничтожению восьми городов и сотен сел Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в социальной сети "Х".

"Продолжавшаяся 30 лет разрушительная оккупация Армении привела к полному исчезновению 8 городов и сотен сел Азербайджана. Но беспрецедентный и финансируемый государством процесс восстановления ведет к возрождению освобожденных территорий", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Armenian occupation caused complete disappearance of 8 cities and hundreds of villages of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Ermənistanın işğalı Azərbaycanın 8 şəhər və yüzlərlə kəndinin tamamilə yox olmasına səbəb olub”

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