Хикмет Гаджиев: Армянская оккупация стерла с лица земли 8 городов и сотни сел Азербайджана

Продолжавшаяся 30 лет оккупация Армении привела к полному уничтожению восьми городов и сотен сел Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в социальной сети "Х".

"Продолжавшаяся 30 лет разрушительная оккупация Армении привела к полному исчезновению 8 городов и сотен сел Азербайджана. Но беспрецедентный и финансируемый государством процесс восстановления ведет к возрождению освобожденных территорий", - говорится в публикации.