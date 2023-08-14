Хикмет Гаджиев: Армянская оккупация стерла с лица земли 8 городов и сотни сел Азербайджана
Хикмет Гаджиев: Армянская оккупация стерла с лица земли 8 городов и сотни сел АзербайджанаПродолжавшаяся 30 лет разрушительная оккупация Армении привела к полному исчезновению 8 городов и сотен сел Азербайджана.
Продолжавшаяся 30 лет оккупация Армении привела к полному уничтожению восьми городов и сотен сел Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в социальной сети "Х".
"Продолжавшаяся 30 лет разрушительная оккупация Армении привела к полному исчезновению 8 городов и сотен сел Азербайджана. Но беспрецедентный и финансируемый государством процесс восстановления ведет к возрождению освобожденных территорий", - говорится в публикации.
30 years long devasting occupation of Armenia caused for complete disappearance of 8 cities and hundreds of villages of Azerbaijan. But unprecedented and nationally owned and funded reconstruction process brings revival to liberated territories. pic.twitter.com/s4vzHuRCZF