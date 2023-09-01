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Хикмет Гаджиев: Армяне, проживающие в Карабахе, должны подать заявление на получение азербайджанского гражданства

Хикмет Гаджиев: Армяне, проживающие в Карабахе, должны подать заявление на получение азербайджанского гражданства С юридической точки зрения армяне, родившиеся в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана. Однако во время оккупации Карабахского региона Арменией, Ереван проводил политику аннексии и выдавал нелегальные паспорта практически всем армянским жит
Внешняя политика
1 сентября 2023 г. 23:41
Хикмет Гаджиев: Армяне, проживающие в Карабахе, должны подать заявление на получение азербайджанского гражданства
Хикмет Гаджиев

С юридической точки зрения армяне, родившиеся в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана. Однако во время оккупации Карабахского региона Арменией, Ереван проводил политику аннексии и выдавал нелегальные паспорта практически всем армянским жителям региона.

Как сообщает Report, об этом TRT World сообщил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, армянские жители Карабаха должны подать заявление о получении гражданства Азербайджана. Это также означает, что они признают суверенитет и законы Баку.

Помощник президента отметил, что Азербайджан обеспечит языковые, культурные, религиозные и муниципальные права карабахских армян.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что наша страна является членом различных международных конвенций, в том числе Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (РКНМ) Совета Европы:

"В рамках таких конвенций мы готовы обеспечить индивидуальные права армянских жителей Карабахского региона".

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Qarabağın erməni sakinləri Azərbaycan vətəndaşlığı üçün ərizə ilə müraciət etməlidirlər

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