Хикмет Гаджиев: Армяне, проживающие в Карабахе, должны подать заявление на получение азербайджанского гражданства

С юридической точки зрения армяне, родившиеся в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана. Однако во время оккупации Карабахского региона Арменией, Ереван проводил политику аннексии и выдавал нелегальные паспорта практически всем армянским жит

С юридической точки зрения армяне, родившиеся в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана. Однако во время оккупации Карабахского региона Арменией, Ереван проводил политику аннексии и выдавал нелегальные паспорта практически всем армянским жителям региона.

Как сообщает Report, об этом TRT World сообщил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, армянские жители Карабаха должны подать заявление о получении гражданства Азербайджана. Это также означает, что они признают суверенитет и законы Баку.

Помощник президента отметил, что Азербайджан обеспечит языковые, культурные, религиозные и муниципальные права карабахских армян.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что наша страна является членом различных международных конвенций, в том числе Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (РКНМ) Совета Европы:

"В рамках таких конвенций мы готовы обеспечить индивидуальные права армянских жителей Карабахского региона".