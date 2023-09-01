Хикмет Гаджиев: Армяне, проживающие в Карабахе, должны подать заявление на получение азербайджанского гражданства

С юридической точки зрения армяне, родившиеся в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана. Однако во время оккупации Карабахского региона Арменией, Ереван проводил политику аннексии и выдавал нелегальные паспорта практически всем армянским жителям региона.
Как сообщает Report, об этом
По его словам, армянские жители Карабаха должны подать заявление о получении гражданства Азербайджана. Это также означает, что они признают суверенитет и законы Баку.
Помощник президента отметил, что Азербайджан обеспечит языковые, культурные, религиозные и муниципальные права карабахских армян.
Хикмет Гаджиев подчеркнул, что наша страна является членом различных международных конвенций, в том числе Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (РКНМ) Совета Европы:
"В рамках таких конвенций мы готовы обеспечить индивидуальные права армянских жителей Карабахского региона".