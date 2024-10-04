Хикмет Гаджиев: Армения должна расследовать военные преступления и наказать виновных

Армения должна надлежащим образом расследовать военные преступления и наказать всех виновных.

Армения должна надлежащим образом расследовать военные преступления и наказать всех виновных.

Как сообщает Report , об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.

"В освобожденном от армянской оккупации азербайджанском селе Сырхавенд обнаружены новые массовые захоронения. Одним из самых тяжелых последствий 30-летней военной агрессии Армении против Азербайджана является судьба пропавших без вести лиц. Более 4 000 азербайджанцев были замучены и убиты Арменией в концентрационных лагерях и захоронены в массовых могилах. Армения до сих пор не наказала ни одного человека, ответственного за эти преступления. Наоборот, их прославляли и награждали. Армения скрывает всю историю и информацию о местонахождении массовых захоронений.

Армения должна продемонстрировать свою искреннюю приверженность правосудию переходного периода и постконфликтному примирению, признав государственную ответственность за все эти преступления, расследовать и наказать всех военных преступников соответствующим образом", - отметил он.