О нас

Хикмет Гаджиев: Армения должна предать суду военных преступников

Хикмет Гаджиев: Армения должна предать суду военных преступников Армения, как член Международного уголовного суда (МУС), несет обязательство и юридическую ответственность за привлечение к правосудию всех военных преступников, совершивших тяжкие преступления против мирного населения Азербайджана.
Внешняя политика
27 октября 2024 г. 15:44
Хикмет Гаджиев: Армения должна предать суду военных преступников

Армения, как член Международного уголовного суда (МУС), несет обязательство и юридическую ответственность за привлечение к правосудию всех военных преступников, совершивших тяжкие преступления против мирного населения Азербайджана.

Как передает Report, об этом написал в социальных сетях помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Прошло 4 года с момента бомбардировки города Барда и окрестных сел вооруженными силами Армении ракетами "Смерч" с кассетными боеприпасами. В результате погибло около 30 мирных жителей, более 100 человек получили тяжелые ранения. Республика Армения, как член МУС, несет обязательство и юридическую ответственность за привлечение к правосудию всех военных преступников, совершивших эти и другие тяжкие преступления против мирного населения Азербайджана", – отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ВидеоHikmat Hajiyev: Armenia must bring war criminals to justice
Версия на азербайджанском языке ВидеоHikmət Hacıyev: Ermənistan hərbi cinayətkarları ədalət məhkəməsinə verməlidir

Другие новости из категории

Эксперт: Парламентские выборы - начало нового этапа в грузино-азербайджанских отношениях
Эксперт: Парламентские выборы - начало нового этапа в грузино-азербайджанских отношениях
27 октября 2024 г. 16:13
Аппарат Омбудсмена Азербайджана наблюдает за избирательным процессом в Узбекистане
Аппарат Омбудсмена Азербайджана наблюдает за избирательным процессом в Узбекистане
27 октября 2024 г. 15:42
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
27 октября 2024 г. 10:27
МИД Азербайджана поздравил Австрию по случаю Национального дня
МИД Азербайджана поздравил Австрию по случаю Национального дня
26 октября 2024 г. 11:07
Президент Генассамблеи ООН посетит Азербайджан в рамках COP29
Президент Генассамблеи ООН посетит Азербайджан в рамках COP29
25 октября 2024 г. 21:31
В Баку отметили 10-летие посольства Мексики и представили почтовую марку
ФотоВ Баку отметили 10-летие посольства Мексики и представили почтовую марку
25 октября 2024 г. 19:55
Народный союз за свободу Гваделупы осудил нарушения прав человека Францией
Народный союз за свободу Гваделупы осудил нарушения прав человека Францией
25 октября 2024 г. 18:06
МИД Азербайджана вручил послу ЕС ноту протеста
МИД Азербайджана вручил послу ЕС ноту протеста
25 октября 2024 г. 17:01
Представитель Мартиники: Франция нарушает права местных жителей вопреки своей же Конституции
Представитель Мартиники: Франция нарушает права местных жителей вопреки своей же Конституции
25 октября 2024 г. 16:37
Утверждены три соглашения между Азербайджаном и Пакистаном
Утверждены три соглашения между Азербайджаном и Пакистаном
25 октября 2024 г. 16:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi