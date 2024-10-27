Хикмет Гаджиев: Армения должна предать суду военных преступников

Армения, как член Международного уголовного суда (МУС), несет обязательство и юридическую ответственность за привлечение к правосудию всех военных преступников, совершивших тяжкие преступления против мирного населения Азербайджана.

Армения, как член Международного уголовного суда (МУС), несет обязательство и юридическую ответственность за привлечение к правосудию всех военных преступников, совершивших тяжкие преступления против мирного населения Азербайджана.

Как передает Report, об этом написал в социальных сетях помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Прошло 4 года с момента бомбардировки города Барда и окрестных сел вооруженными силами Армении ракетами "Смерч" с кассетными боеприпасами. В результате погибло около 30 мирных жителей, более 100 человек получили тяжелые ранения. Республика Армения, как член МУС, несет обязательство и юридическую ответственность за привлечение к правосудию всех военных преступников, совершивших эти и другие тяжкие преступления против мирного населения Азербайджана", – отметил он.