Хикмет Гаджиев: Армения должна понять, что основа для мира находится в регионе, а не в Вашингтоне

Азербайджан первым выступил с инициативой подписания мирного договора с Арменией, однако власти этой страны должны понять, что основа для мира находится в регионе, а не в Вашингтоне.
Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам в рамках международной конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.
По его словам, официальный Баку неоднократно заявлял, что не видит никаких препятствий для подписания мирного договора с Арменией, если власти этой страны проявят добрую волю. Армения в свою очередь должна осознать, что основа для мира находится в самом регионе, а не в Вашингтоне, сказал Гаджиев.
"Для нас война завершилась, возник новый статус-кво. Прежний статус-кво был неприемлемым, а нынешний основан на международном праве. Поэтому для подписания мирного соглашения не остается каких-либо препятствий", - сказал Гаджиев.
Гаджиев подчеркнул, что Армении следует продвигать двусторонние переговоры, вместо попыток вмешать третьи стороны в ситуацию в регионе.
"Двери остаются закрытыми по причине агрессивной и захватнической политики Армении. Если Армения выступит с позитивной повесткой в регионе, отношения, конечно, могут быть нормализованы", - сказал он.