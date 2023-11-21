Хикмет Гаджиев: Армения должна понять, что основа для мира находится в регионе, а не в Вашингтоне

Хикмет Гаджиев: Армения должна понять, что основа для мира находится в регионе, а не в Вашингтоне

Азербайджан первым выступил с инициативой подписания мирного договора с Арменией, однако власти этой страны должны понять, что основа для мира находится в регионе, а не в Вашингтоне.

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Азербайджан первым выступил с инициативой подписания мирного договора с Арменией, однако власти этой страны должны понять, что основа для мира находится в регионе, а не в Вашингтоне. Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам в рамках международной конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку. По его словам, официальный Баку неоднократно заявлял, что не видит никаких препятствий для подписания мирного договора с Арменией, если власти этой страны проявят добрую волю. Армения в свою очередь должна осознать, что основа для мира находится в самом регионе, а не в Вашингтоне, сказал Гаджиев. "Для нас война завершилась, возник новый статус-кво. Прежний статус-кво был неприемлемым, а нынешний основан на международном праве. Поэтому для подписания мирного соглашения не остается каких-либо препятствий", - сказал Гаджиев. Гаджиев подчеркнул, что Армении следует продвигать двусторонние переговоры, вместо попыток вмешать третьи стороны в ситуацию в регионе. "Двери остаются закрытыми по причине агрессивной и захватнической политики Армении. Если Армения выступит с позитивной повесткой в регионе, отношения, конечно, могут быть нормализованы", - сказал он. Подпишитесь на наш Telegram канал