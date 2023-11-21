О нас

Хикмет Гаджиев: Армения должна понять, что основа для мира находится в регионе, а не в Вашингтоне

Хикмет Гаджиев: Армения должна понять, что основа для мира находится в регионе, а не в Вашингтоне Азербайджан первым выступил с инициативой подписания мирного договора с Арменией, однако власти этой страны должны понять, что основа для мира находится в регионе, а не в Вашингтоне. 
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 11:17
Хикмет Гаджиев: Армения должна понять, что основа для мира находится в регионе, а не в Вашингтоне

Азербайджан первым выступил с инициативой подписания мирного договора с Арменией, однако власти этой страны должны понять, что основа для мира находится в регионе, а не в Вашингтоне.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам в рамках международной конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

По его словам, официальный Баку неоднократно заявлял, что не видит никаких препятствий для подписания мирного договора с Арменией, если власти этой страны проявят добрую волю. Армения в свою очередь должна осознать, что основа для мира находится в самом регионе, а не в Вашингтоне, сказал Гаджиев.

"Для нас война завершилась, возник новый статус-кво. Прежний статус-кво был неприемлемым, а нынешний основан на международном праве. Поэтому для подписания мирного соглашения не остается каких-либо препятствий", - сказал Гаджиев.

Гаджиев подчеркнул, что Армении следует продвигать двусторонние переговоры, вместо попыток вмешать третьи стороны в ситуацию в регионе.

"Двери остаются закрытыми по причине агрессивной и захватнической политики Армении. Если Армения выступит с позитивной повесткой в регионе, отношения, конечно, могут быть нормализованы", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Armenia should understand that roots of peace are not in Washington but in the region
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Ermənistan anlamalıdır ki, barışın kökləri Vaşinqtonda yox, regiondadır"

Экслюзивные новости

Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
21 ноября 2023 г. 10:42
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
20 ноября 2023 г. 15:56
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
20 ноября 2023 г. 15:49
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
16 ноября 2023 г. 13:57
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
15 ноября 2023 г. 17:44
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
15 ноября 2023 г. 15:55
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
15 ноября 2023 г. 13:43
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
15 ноября 2023 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi