Хикмет Гаджиев: Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану

Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану.

Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану.

Как передает Report, об этом в интервью TRT World заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, после 44-дневной войны регион Кавказа изменился.

"Азербайджан предложил Армении начать процесс нормализации отношений и первый шаг в этом направлении начался с переговоров о потенциальном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном при заключении которого стороны должны признать территориальную целостность и суверенитет друг друга и нерушимость границ", - сказал Х.Гаджиев.

Он подчеркнул, что параллельно с этим процессом и Турция начинает устанавливать контакт с Арменией на дипломатическом уровне. "Мы поддерживаем этот процесс, но в тоже время мы поддерживаем процесс синхронного и параллельного развития двух направлений этого процесса: нормализации армяно-азербайджанских, а также турецко-армянских отношений. Наши намерения добрые и позитивные и мы предлагаем добрососедские отношения для Армении. Но пришло время и для Армении нужно оценить стратегический регион на Кавказе. Она должна принять решение о возобновлении дружеских отношений с соседями, в частности с Азербайджаном и Турцией", - рассказал он.

Хикмет Гаджиев рассказал о документе из 5 пунктов к нормализации отношений с Арменией, которой следует принять предложенные Азербайджаном базовые принципы для нормализации отношений.

"Мы предоставили армянской стороне основные принципы мирного договора, которые основаны на принципах международного права и является основанием для добрососедских отношений. В первую очередь, Армения должна признать территориальную целостность, суверенитет и нерушимость границ друг с другом. Она должна также воздержаться от территориальных претензий к нам. Все это зафиксированы в этом документе, включающие в себя принципы Хельсинских соглашений", - отметил помощник президента.

Х.Гаджиев также коснулся азербайджано-иранских отношений.

"Сегодня мы отмечаем 30-летия дипломатических отношений. На протяжении этих лет между нами всегда укреплялись добрососедские отношения. Они продолжаются и в настоящее время. И недавний меморандум о взаимопониманий меняет транспортную карту региона. Так, в Зангеланском районе через реку Астарачай строим два моста. Один железнодорожный, другой автомобильный, который пройдет через территорию Ирана в Нахчыван, тем самым соединит Турцию, Иран и Азербайджан.

Мы также рассчитываем на строительство линии электропередачи, потому что Азербайджан становится экспортером электороэнергии, а потребность в ней в Турции, Иране, а также Европе растут", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.