Хикмет Гаджиев: Армения должна отказаться от претензий на турецкие и азербайджанские земли

«Турция и Азербайджан доносят до Армении свою миролюбивую позицию. Две страны готовы синхронно нормализовать отношения с Арменией и открыть свои границы. Но Армения должна отказаться от своих претензий на турецкие и азербайджанские земли».

"Турция и Азербайджан доносят до Армении свою миролюбивую позицию. Две страны готовы синхронно нормализовать отношения с Арменией и открыть свои границы. Но Армения должна отказаться от своих претензий на турецкие и азербайджанские земли".

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан продолжит свою борьбу, вместе с братской Турцией мы строим новую географию Кавказа", - сказал Х.Гаджиев.