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Хикмет Гаджиев: Армения должна отказаться от претензий на турецкие и азербайджанские земли

Хикмет Гаджиев: Армения должна отказаться от претензий на турецкие и азербайджанские земли «Турция и Азербайджан доносят до Армении свою миролюбивую позицию. Две страны готовы синхронно нормализовать отношения с Арменией и открыть свои границы. Но Армения должна отказаться от своих претензий на турецкие и азербайджанские земли».
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 08:04
Хикмет Гаджиев: Армения должна отказаться от претензий на турецкие и азербайджанские земли

"Турция и Азербайджан доносят до Армении свою миролюбивую позицию. Две страны готовы синхронно нормализовать отношения с Арменией и открыть свои границы. Но Армения должна отказаться от своих претензий на турецкие и азербайджанские земли".

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан продолжит свою борьбу, вместе с братской Турцией мы строим новую географию Кавказа", - сказал Х.Гаджиев.

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Версия на английском языке Presidential aide: Armenia must renounce its territorial claims against Turkiye and Azerbaijan  
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Ermənistan Türkiyə və Azərbaycan torpaqlarına iddiasından əl çəkməlidir”

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