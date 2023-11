Хикмет Гаджиев: Армения откладывает представление своего варианта документа по мирному соглашению

Армения более двух месяцев откладывает представление Азербайджану скорректированного пятого варианта мирного соглашения

Как сообщает Report, об этом написал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на социальной сети X.

"11 сентября Азербайджан через двусторонние каналы передал армянской стороне пятый скорректированный вариант мирного соглашения вместе с соответствующими пояснительными записками, и ожидалось, что Армения ответит в скором времени.

Несмотря на публичные заявления о готовности подписать мирный договор до конца этого года, армянская сторона более двух месяцев откладывает представление своего варианта документа. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что это историческая возможность и нет никаких препятствий для подписания мирного договора, особенно после восстановления суверенитета Азербайджана. Насколько Армения готова к этому, сейчас вызывает серьезные вопросы. Текст мирного договора не ядерная физика. В соответствии с основными принципами международного права, предложенными Азербайджаном, текст мирного соглашения мог быть завершен быстрее путем интенсивных двусторонних переговоров. Мяч сейчас на стороне Армении!", - отметил Х.Гаджиев.



On September 11, 2023 Azerbaijan delivered the 5th revised version of peace agreement with relevant explanatory notes to the Armenian side through bilateral channels in anticipation that the response of Armenia will be submitted soon. Despite the public statements about its…