Хикмет Гаджиев: Армения откладывает представление своего варианта документа по мирному соглашению

Армения более двух месяцев откладывает представление Азербайджану скорректированного 5-го варианта мирного соглашения

Армения более двух месяцев откладывает представление Азербайджану скорректированного пятого варианта мирного соглашения

Как сообщает Report, об этом написал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на социальной сети X.

"11 сентября Азербайджан через двусторонние каналы передал армянской стороне пятый скорректированный вариант мирного соглашения вместе с соответствующими пояснительными записками, и ожидалось, что Армения ответит в скором времени.

Несмотря на публичные заявления о готовности подписать мирный договор до конца этого года, армянская сторона более двух месяцев откладывает представление своего варианта документа. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что это историческая возможность и нет никаких препятствий для подписания мирного договора, особенно после восстановления суверенитета Азербайджана. Насколько Армения готова к этому, сейчас вызывает серьезные вопросы. Текст мирного договора не ядерная физика. В соответствии с основными принципами международного права, предложенными Азербайджаном, текст мирного соглашения мог быть завершен быстрее путем интенсивных двусторонних переговоров. Мяч сейчас на стороне Армении!", - отметил Х.Гаджиев.

