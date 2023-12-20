Хикмет Гаджиев: Армении и Азербайджану удалось удивить мир позитивной повесткой дня

Армения и Азербайджан сумели удивить и поразить мир своей позитивной повесткой дня.

Армении и Азербайджану удалось удивить и поразить мир позитивной повесткой дня.

Как сообщает Report , об этом в интервью BBC World заявил помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Военный конфликт завершился. Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, положив конец 30-летней военной оккупации. После завершения 44-дневной войны в 2020 году Азербайджан заявил, что готов подписать мирный договор с Арменией. Наша страна предложила основополагающие принципы и текст мирного соглашения. В настоящее время дипломатические переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются. Это прямые переговоры", - подчеркнул Х.Гаджиев.

Помощник Президента отметил, что Армении и Азербайджану удалось удивить мир позитивной повесткой дня.

"Две страны 7 декабря посредством Администрации президента и Аппарата премьер-министра сделали совместное заявление о своем намерении продвигать мирную повестку дня, а также меры по укреплению доверия. Последние три месяца можно считать самым спокойным периодом в истории армяно-азербайджанских отношений с момента обретения независимости двумя странами. Нет ни войны, ни зверств, ни конфронтации, солдаты возвращаются в свои казармы. Относительный мир обеспечен, теперь настало время превратить его в долгосрочный, включая подписание мирного договора. Азербайджан поддерживает мирную повестку дня в регионе", - заявил помощник Президента.

Х.Гаджиев напомнил, что Армения в годы оккупации проводила этнические чистки против азербайджанцев: "В гуманитарных вопросах не должно быть дискриминации. Азербайджан находится в процессе возвращения одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома. Они были лишены этого права более 30 лет. Тем временем, армяне жили в Карабахе. Хотя мы призывали их остаться, некоторые из них решили уехать в Армению. Азербайджан дает все гарантии, включая по безопасности, для их возвращения. Для этого мы создали специальный электронный портал для подачи заявок на получение гражданства. Во-первых, нам необходимо определить соответствующую законодательную базу для возвращения армян. Одним из основных предварительных условий здесь является принятие гражданства Азербайджана и проживание в соответствии с законами и нормативными актами Азербайджана. В данном контексте, мы готовы рассмотреть и обработать все соответствующие юридические обращения".

По его словам, Армения сама провела этническую чистку против азербайджанцев, и это реальный факт.

"Армения на протяжении 30 лет была страной-оккупантом. Армения уничтожила все на оккупированных территориях Азербайджана. Это реальность. Армения поддержала сепаратистское образование на суверенных территориях Азербайджана. Азербайджан был вынужден положить конец существованию сепаратистского образования и ее военной составляющей. Но теперь все кончено. Азербайджан является сторонником прямых мирных переговоров. Между тем, мы не отказываемся от других посреднических усилий или предлагаемых позитивных концепций. Но, главное заключается в том, чтобы Армения и Азербайджан заключили мир. После того, как мир будет достигнут, я верю, что другие страны и партнеры также могут его поддержать", - подытожил Хикмет Гаджиев.