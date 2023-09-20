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Помощник президента: Антитеррористические мероприятия не были направлены против мирного населения

Помощник президента: Антитеррористические мероприятия не были направлены против мирного населения Антитеррористические мероприятия, проводимые Азербайджаном, не были направлены против армянского мирного населения.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 17:40
Помощник президента: Антитеррористические мероприятия не были направлены против мирного населения

Антитеррористические мероприятия, проводимые Азербайджаном, не были направлены против армянского мирного населения, но наличие незаконных вооруженных формирований в Карабахе препятствовало реинтеграции его армянского населения в азербайджанское общество.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на брифинге для аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса.

По его словам, вчерашние инциденты, связанные с гибелью людей в результате подрывов на минах, послужили триггером для начала антитеррористических мероприятий.

"Это были локальные, лимитированные по масштабам мероприятия. Азербайджанская армия действовала очень осторожно и не наносила удары по гражданским объектам", - сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что существование армянских вооруженных формирований в Карабахе препятствовало реинтеграции его армянского населения в азербайджанское общество.

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