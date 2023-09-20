Помощник президента: Антитеррористические мероприятия не были направлены против мирного населения

Антитеррористические мероприятия, проводимые Азербайджаном, не были направлены против армянского мирного населения.

Антитеррористические мероприятия, проводимые Азербайджаном, не были направлены против армянского мирного населения, но наличие незаконных вооруженных формирований в Карабахе препятствовало реинтеграции его армянского населения в азербайджанское общество.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на брифинге для аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса.

По его словам, вчерашние инциденты, связанные с гибелью людей в результате подрывов на минах, послужили триггером для начала антитеррористических мероприятий.

"Это были локальные, лимитированные по масштабам мероприятия. Азербайджанская армия действовала очень осторожно и не наносила удары по гражданским объектам", - сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что существование армянских вооруженных формирований в Карабахе препятствовало реинтеграции его армянского населения в азербайджанское общество.