Хикмет Четин: Армении нужно отказаться от реваншистских настроений

Армении необходимо отказаться от реваншистских настроений. Всем странам региона Южного Кавказа, а также Ирану, России и Турции нужно объединиться для налаживания отношений и совместной работы.

Армении необходимо отказаться от реваншистских настроений. Всем странам региона Южного Кавказа, а также Ирану, России и Турции нужно объединиться для налаживания отношений и совместной работы.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин.

Он отметил, что рад вновь посетить Азербайджан, особенно в такой важный период - в преддверии годовщины победы в Отечественной войне.

Х. Четин подчеркнул важность проведения Бакинского глобального форума, который, по его словам, позволяет обсудить очень важные и актуальные вопросы в столь непростой период: "Мир после пандемии абсолютно другой во всех аспектах. И с экономической точки зрения мир испытывает серьезные проблемы".