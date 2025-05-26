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Херизал Хазри: Дискриминация - это инструмент в борьбе за власть

Херизал Хазри: Дискриминация - это инструмент в борьбе за власть Дискриминация - это не проявление неуважения к религии, а своего рода инструмент в борьбе за власть.
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 13:28
Херизал Хазри: Дискриминация - это инструмент в борьбе за власть

Дискриминация - это не проявление неуважения к религии, а своего рода инструмент в борьбе за власть.

Как сообщает Report, об этом советник Высшего комитета человеческого братства ОАЭ Херизал Хазри заявил на панельной дискуссии в рамках международной научной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм" в Баку.

"Я хотел бы сосредоточиться сегодня на теме дискриминации - будь то в отношении мусульман, христиан или представителей других религий, этнических групп и народов. По сути, это хроническая борьба за власть", - подчеркнул он.

По словам Хазри, религия играет важную и действенную роль в жизни общества, и именно поэтому она часто используется политическими силами для мобилизации, разжигания ненависти или, напротив, получения поддержки.

"Чтобы справиться с этой проблемой, мы должны рассматривать ее не через призму самой религии, а через призму власти, стремящейся к угнетению. Это системная проблема, а не просто вопрос морали. Следовательно, решать ее нужно также систематически", - добавил он.

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Версия на английском языке Herizal Hazri: Discrimination is tool in struggle for power
Версия на азербайджанском языке Herizal Hazri: Diskriminasiya hakimiyyət uğrunda mübarizədə bir alətdir

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