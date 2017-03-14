 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Henley & Partners: Азербайджанский паспорт 74-й по силе в мире

    Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без визы

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает 74-е место по "мощности" паспорта согласно индексу визовых ограничений, составленному компанией Henley & Partners.

    Как сообщает Report, в этом списке Азербайджан опередил своих соседей Армению (78 место) и Иран (95 место). Грузия на 68-ом,  Россия - 51-ом  и Турция  на 52-ом месте.

    Верхние строчки рейтинга заняли Германия, Швеция, Дания, Финляндия, Италия, Испания, США. Последние места достались Сомали, Сирии, Пакистану, Ираку, Афганистану.

    Отметим, что индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

    Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без визы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi