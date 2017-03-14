Henley & Partners: Азербайджанский паспорт 74-й по силе в мире

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает 74-е место по "мощности" паспорта согласно индексу визовых ограничений, составленному компанией Henley & Partners.

Как сообщает Report, в этом списке Азербайджан опередил своих соседей Армению (78 место) и Иран (95 место). Грузия на 68-ом, Россия - 51-ом и Турция на 52-ом месте.

Верхние строчки рейтинга заняли Германия, Швеция, Дания, Финляндия, Италия, Испания, США. Последние места достались Сомали, Сирии, Пакистану, Ираку, Афганистану.

Отметим, что индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без визы.