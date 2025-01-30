Хегсет допустил силовой вариант обеспечения "свободы судоходства" в Панамском канале

Министр обороны США Пит Хегсет не исключил применение военной силы для обеспечения "свободы судоходства" в Панамском канале.

Министр обороны США Пит Хегсет не исключил применение военной силы для обеспечения "свободы судоходства" в Панамском канале.

Как передает Report , об этом глава Пентагона заявил в эфире телеканала Fox News.

"Я не хочу забегать вперед и говорить о том, что мы можем или не можем сделать. Стратегическая неопределенность - важная вещь, но у нас будет свобода судоходства в Панамском канале независимо от того, будет ли это связано с Минобороны или нет", - сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли Вашингтон применять военную силу.

"И если они (власти Панамы - ред.) не обеспечат свободный и беспрепятственный доступ, который не смогут перекрыть другие страны, тогда мы имеем право, сохраняем за собой право сделать все необходимое, чтобы обеспечить свободное судоходство в Панамском канале", - добавил шеф Пентагона.

Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи 20 января заявил о намерении "забрать обратно" Панамский канал. Ранее он неоднократно говорил, что Вашингтону необходимо вернуть контроль над ним, критиковал высокие тарифы, подчеркивая, что передача контроля над этим объектом в 1999 году была "жестом сотрудничества", а не уступкой другим странам.