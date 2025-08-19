О нас

Хазар Ибрагим: Усилия США при Трампе способствуют процветанию Южного Кавказа

Хазар Ибрагим: Усилия США при Трампе способствуют процветанию Южного Кавказа Хазар Ибрагим: Усилия США при Трампе способствуют процветанию Южного Кавказа
Внешняя политика
19 августа 2025 г. 17:56
Хазар Ибрагим: Усилия США при Трампе способствуют процветанию Южного Кавказа

Официальный Баку высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа, направленные на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, а также на обеспечение процветания региона Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим заявил в интервью изданию Washington Examiner.

"Мы (Азербайджан - ред.) увидели стратегический подход. Безусловно, президент Трамп - настоящий лидер и истинный миротворец. Именно поэтому мы с самого начала, после его избрания, были уверены, что усилия по обеспечению мира, процветания и развития будут прилагаться не только в нашем регионе, но и во всем мире", - отмечает дипломат.

По словам Ибрагима, Баку и Ереван на протяжении около трех лет проделали "очень эффективную работу" в направлении мирного соглашения.

"Однако для того, чтобы заключить мирное соглашение, был нужен мировой лидер, который может вмешаться, может помочь. А потом, буквально полгода назад, после избрания президента Трампа, появился мировой лидер, который захотел принести мир", - сказал посол.

Отметим, что 8 августа в Вашингтоне главы МИД Азербайджана и Армении в присутствии лидеров США, Азербайджана и Армении парафировали текст "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Khazar Ibrahim: Under Trump's leadership, US efforts contribute to prosperity of South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Xəzər İbrahim: Trampın rəhbərliyi altında ABŞ-nin səyləri Cənubi Qafqazın çiçəklənməsinə töhfə verir

Другие новости из категории

Рубио обсудил с Фиданом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Рубио обсудил с Фиданом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
19 августа 2025 г. 19:04
Хикмет Гаджиев обсудил с послом Турции мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Хикмет Гаджиев обсудил с послом Турции мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
19 августа 2025 г. 18:29
Послы Литвы и Израиля в Баку обсудили сотрудничество с Азербайджаном
Послы Литвы и Израиля в Баку обсудили сотрудничество с Азербайджаном
19 августа 2025 г. 17:14
В Баку начала работу заместитель главы посольства Литвы
В Баку начала работу заместитель главы посольства Литвы
19 августа 2025 г. 17:05
БИГ: Будущее канаков возможно только при полной независимости
БИГ: Будущее канаков возможно только при полной независимости
19 августа 2025 г. 16:59
Посольство Украины: Азербайджан с первых дней войны оказывал поддержку украинцам
Посольство Украины: Азербайджан с первых дней войны оказывал поддержку украинцам
19 августа 2025 г. 16:29
Непал поздравил Азербайджан с прогрессом в нормализации отношений с Арменией
Непал поздравил Азербайджан с прогрессом в нормализации отношений с Арменией
19 августа 2025 г. 14:03
МИД Азербайджана поздравил Афганистан с Днем независимости
МИД Азербайджана поздравил Афганистан с Днем независимости
19 августа 2025 г. 13:18
Президент Ильхам Алиев принял президента компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял президента компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам
19 августа 2025 г. 12:05
Посол Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с министром Кении
ФотоПосол Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с министром Кении
19 августа 2025 г. 10:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi