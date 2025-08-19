Хазар Ибрагим: Усилия США при Трампе способствуют процветанию Южного Кавказа

Официальный Баку высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа, направленные на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, а также на обеспечение процветания региона Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим заявил в интервью изданию Washington Examiner.

"Мы (Азербайджан - ред.) увидели стратегический подход. Безусловно, президент Трамп - настоящий лидер и истинный миротворец. Именно поэтому мы с самого начала, после его избрания, были уверены, что усилия по обеспечению мира, процветания и развития будут прилагаться не только в нашем регионе, но и во всем мире", - отмечает дипломат.

По словам Ибрагима, Баку и Ереван на протяжении около трех лет проделали "очень эффективную работу" в направлении мирного соглашения.

"Однако для того, чтобы заключить мирное соглашение, был нужен мировой лидер, который может вмешаться, может помочь. А потом, буквально полгода назад, после избрания президента Трампа, появился мировой лидер, который захотел принести мир", - сказал посол.

Отметим, что 8 августа в Вашингтоне главы МИД Азербайджана и Армении в присутствии лидеров США, Азербайджана и Армении парафировали текст "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения".