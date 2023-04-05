Хазар Ибрагим рассказал о двусторонних отношениях между США и Азербайджаном

Чрезвычайный и полномочный Посол Азербайджанской Республики в США Хазар Ибрагим, принял участие в первом мероприятии "Блок послов" Клуба тюркской культуры Американского университета (TCCAU).

Чрезвычайный и полномочный Посол Азербайджанской Республики в США Хазар Ибрагим, принял участие в первом мероприятии "Блок послов" Клуба тюркской культуры Американского университета (TCCAU).

Как передает местное бюро Report, основной целью проведения мероприятия было информирование участников об истории Азербайджана, достигнутых успехах и планах на будущее, а также проведение дискуссий о двусторонних отношениях между США и Азербайджаном, в том числе о роли Азербайджана в вопросах регионального и глобального уровней.

Мероприятие началось с вступительной речи основателя и президента клуба Нурала Алиева, после чего посол был приглашен на трибуну для выступления.

В своем выступлении посол отметил, что Азербайджан в настоящее время проводит политику в области энергетики и коммуникаций, рассказал о роли в обеспечении энергетической безопасности Европы, работе по переходу на альтернативные источники энергии на фоне вызовов, связанных с глобальным изменением климата, и региональных проектах, инициатором которых он является, инфраструктурных проектах, реализованных в направлении превращения страны в транзит между Востоком и Западом, проинформировал участников о проводимой работе по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, вокруг упомянутых вопросов проведены обсуждения и даны ответы на вопросы участников.

Мероприятие завершилось фотографированием на память посла с руководящим составом клуба.