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Хазар Ибрагим рассказал о двусторонних отношениях между США и Азербайджаном

Хазар Ибрагим рассказал о двусторонних отношениях между США и Азербайджаном Чрезвычайный и полномочный Посол Азербайджанской Республики в США Хазар Ибрагим, принял участие в первом мероприятии "Блок послов" Клуба тюркской культуры Американского университета (TCCAU).
Внешняя политика
5 апреля 2023 г. 22:53
Хазар Ибрагим рассказал о двусторонних отношениях между США и Азербайджаном

Чрезвычайный и полномочный Посол Азербайджанской Республики в США Хазар Ибрагим, принял участие в первом мероприятии "Блок послов" Клуба тюркской культуры Американского университета (TCCAU).

Как передает местное бюро Report, основной целью проведения мероприятия было информирование участников об истории Азербайджана, достигнутых успехах и планах на будущее, а также проведение дискуссий о двусторонних отношениях между США и Азербайджаном, в том числе о роли Азербайджана в вопросах регионального и глобального уровней.

Мероприятие началось с вступительной речи основателя и президента клуба Нурала Алиева, после чего посол был приглашен на трибуну для выступления.

В своем выступлении посол отметил, что Азербайджан в настоящее время проводит политику в области энергетики и коммуникаций, рассказал о роли в обеспечении энергетической безопасности Европы, работе по переходу на альтернативные источники энергии на фоне вызовов, связанных с глобальным изменением климата, и региональных проектах, инициатором которых он является, инфраструктурных проектах, реализованных в направлении превращения страны в транзит между Востоком и Западом, проинформировал участников о проводимой работе по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, вокруг упомянутых вопросов проведены обсуждения и даны ответы на вопросы участников.

Мероприятие завершилось фотографированием на память посла с руководящим составом клуба.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXəzər İbrahim ABŞ və Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərdən danışıb

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