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Хазар Ибрагим: Оказываем поддержку азербайджанским студентам в Турции

​Хазар Ибрагим: «Оказываем поддержку азербайджанским студентам в Турци

«В Турции есть около 22 тыс. студентов, которые являются гражданами Азербайджана».

Как сообщает Report, об этом сказал посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим в заявлении телеканалу ARB24. 

Он отметил, что Посольство Азербайджана в Турции постоянно интересуется их проблемами:

«В Турции лицам младше 20-и лет невозможно выйти на улицу. В случае чрезвычайной ситуации они могут обратиться к нам. Мы стараемся и оказываем им соответствующую административную и правовую поддержку. Вопросы материального состояния, питания и обеспечения общежитиями тоже находятся в центре нашего внимания». 

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