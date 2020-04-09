Хазар Ибрагим: Оказываем поддержку азербайджанским студентам в Турции

«В Турции есть около 22 тыс. студентов, которые являются гражданами Азербайджана».

Как сообщает Report, об этом сказал посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим в заявлении телеканалу ARB24.

Он отметил, что Посольство Азербайджана в Турции постоянно интересуется их проблемами:

«В Турции лицам младше 20-и лет невозможно выйти на улицу. В случае чрезвычайной ситуации они могут обратиться к нам. Мы стараемся и оказываем им соответствующую административную и правовую поддержку. Вопросы материального состояния, питания и обеспечения общежитиями тоже находятся в центре нашего внимания».