Хазар Ибрагим: Баку готов к миру с Ереваном, однако выдвинутые условия должны быть выполнены

Хазар Ибрагим: Баку готов к миру с Ереваном, однако выдвинутые условия должны быть выполнены

Азербайджан надеется на скорое подписание мирного соглашения с Арменией, однако армянская сторона должна выполнить выдвинутые Баку условия, то есть устранить препятствия на пути к устойчивому миру в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим в интервью местному изданию Diplomatic Watch.

Дипломат с удовлетворением отметил, что страны согласовали текст мирного соглашения в марте текущего года.

"Мы надеемся, что соглашение будет вскоре подписано. Однако, как мы неоднократно говорили армянской стороне, есть некоторые основополагающие и очень существенные вопросы, которые необходимо решить до подписания договора. У Азербайджана очень реалистичная позиция, которая поддерживается международным сообществом. Один из важных пунктов – Конституция Армении по-прежнему содержит территориальные претензии к Азербайджану. Мы все понимаем, что у нас не будет устойчивого мира, если основной закон страны противоречит ему. Поэтому поправки в Конституцию необходимы", - сказал он.

Посол также подчеркнул, что Азербайджан требует официально упразднить Минскую группу ОБСЕ, которая сегодня существует только на бумаге. "Ее роспуск показал бы, что конфликт действительно завершен и мы движемся к более мирному региону. Не только к миру между Арменией и Азербайджаном, но и к развитию, процветанию и стабильности всего региона", - сказал Ибрагим.