Хавьер Коломина: НАТО решительно поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

НАТО решительно поддерживает усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report , об этом в соцсети X написал заместитель помощника Генерального секретаря Североатлантического альянса по политическим вопросам и политике безопасности, специальный представитель генсека по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

"Очень важно, чтобы Армения и Азербайджан снова встретились на высоком уровне и пришли к соглашению о необходимости продолжения переговоров по долгосрочному мирному договору. НАТО оказывает мощную поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сказал Хавьер Коломина.