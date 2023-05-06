О нас

НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией Североатлантический альянс поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Внешняя политика
6 мая 2023 г. 12:11
НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Североатлантический альянс поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина написал в своем Twitter.

"Приятно слышать, что после четырех дней конструктивного взаимодействия глав МИД двух стран в Вашингтоне был достигнут ощутимый прогресс в направлении прочного мирного соглашения", - говорится в публикации.

По мнению Коломины, переговоры и диалог – единственный путь решения данного вопроса.

1-4 мая 2023 года в городе Арлингтон штата Вирджиния, США состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Special representative: NATO supports normalization of relations between Armenia, Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке NATO: "Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasını dəstəkləyirik"

Экслюзивные новости

Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
6 мая 2023 г. 12:45
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
6 мая 2023 г. 10:00
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
5 мая 2023 г. 16:48
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
5 мая 2023 г. 15:44
Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
5 мая 2023 г. 11:20
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
Мэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
ФотоМэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
4 мая 2023 г. 12:51
Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии
Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии
3 мая 2023 г. 17:11
Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Грецию
Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Грецию
3 мая 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi