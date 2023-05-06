НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Североатлантический альянс поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Североатлантический альянс поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина написал в своем Twitter.

"Приятно слышать, что после четырех дней конструктивного взаимодействия глав МИД двух стран в Вашингтоне был достигнут ощутимый прогресс в направлении прочного мирного соглашения", - говорится в публикации.

По мнению Коломины, переговоры и диалог – единственный путь решения данного вопроса.

1-4 мая 2023 года в городе Арлингтон штата Вирджиния, США состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном.