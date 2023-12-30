Хавьер Коломина: НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report , об этом заявил заместитель помощника Генерального секретаря Североатлантического альянса по политическим вопросам и политике безопасности, специальный представитель генсека по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Он отметил, что НАТО поддерживает шаги, предпринимаемые как Европейским Союзом, Соединенными Штатами, также Азербайджаном и Арменией в двустороннем порядке для нормализации отношений между двумя странами.

Коломина также напомнил, что недавно встречался с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в рамках министерской встречи ОБСЕ в столице Северной Македонии Скопье.

"Мы продолжим нашу поддержку и надеемся на лучшее. Главное, что стабильность на Кавказе обеспечивается не только нашей деятельностью в Грузии, но и за счет нормализации, которую могут принести Армения и Азербайджан", - добавил Хавьер Коломина.