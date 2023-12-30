Хавьер Коломина: НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
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Он отметил, что НАТО поддерживает шаги, предпринимаемые как Европейским Союзом, Соединенными Штатами, также Азербайджаном и Арменией в двустороннем порядке для нормализации отношений между двумя странами.
Коломина также напомнил, что недавно встречался с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в рамках министерской встречи ОБСЕ в столице Северной Македонии Скопье.
"Мы продолжим нашу поддержку и надеемся на лучшее. Главное, что стабильность на Кавказе обеспечивается не только нашей деятельностью в Грузии, но и за счет нормализации, которую могут принести Армения и Азербайджан", - добавил Хавьер Коломина.