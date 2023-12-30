О нас

Хавьер Коломина: НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Хавьер Коломина: НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
30 декабря 2023 г. 00:16
Хавьер Коломина: НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель помощника Генерального секретаря Североатлантического альянса по политическим вопросам и политике безопасности, специальный представитель генсека по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Он отметил, что НАТО поддерживает шаги, предпринимаемые как Европейским Союзом, Соединенными Штатами, также Азербайджаном и Арменией в двустороннем порядке для нормализации отношений между двумя странами.

Коломина также напомнил, что недавно встречался с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в рамках министерской встречи ОБСЕ в столице Северной Македонии Скопье.

"Мы продолжим нашу поддержку и надеемся на лучшее. Главное, что стабильность на Кавказе обеспечивается не только нашей деятельностью в Грузии, но и за счет нормализации, которую могут принести Армения и Азербайджан", - добавил Хавьер Коломина.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке NATO Baş katibinin xüsusi nümayəndəsi: "Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasını dəstəkləyirik"

Самое читаемое

В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
В Джалилабаде произошло смертельное ДТП с участием пешехода
В Джалилабаде произошло смертельное ДТП с участием пешехода
29 декабря 2023 г. 22:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi