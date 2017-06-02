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    Хасан Рухани направил президенту Азербайджана письмо

    Выражаю уверенность в том, что мы оправдаем надежды на расширение сотрудничества

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Президент Исламской Республики Иран Хасана Рухани направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше превосходительство.

    Сердечно поздравляю Ваше превосходительство, а также Ваше государство и народ с национальным праздником Азербайджана - 28 Мая - Днем Республики.

    Двусторонний широкий потенциал наших стран, а также история, религия и общность культур двух народов открывают неоценимые возможности для дальнейшего расширения отношений сотрудничества во взаимных интересах наших государств.

    Учитывая эти ценные возможности, выражаю уверенность в том, что, предприняв большие шаги, направленные на углубление отношений двух стран, мы оправдаем надежды на расширение сотрудничества.

    Да ниспошлет Всевышний Аллах Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана – прогресса и благосостояния".

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