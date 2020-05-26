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Хасан Рухани направил письмо президенту Ильхаму Алиеву

Хасан Рухани направил письмо президенту Ильхаму Алиеву

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в послании говорится: 

"Уважаемый господин Президент,

Искренне поздравляю Ваше превосходительство и народ Азербайджанской Республики по случаю Вашего национального праздника – Дня Республики.

Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика, имеющие общие исторические, культурные и религиозные ценности, обладают широкими возможностями для сотрудничества и инвестиций. Опираясь на политическую волю, существующую в наших странах, благодаря совместным усилиям и взаимной поддержке, можно предпринять важные шаги для благосостояния и в интересах наших народов.

Надеюсь, что, победив коронавирус во всем мире и в наших странах, развивая двусторонние отношения и осуществляя соглашения, мы и впредь продолжим совместное сотрудничество в различных сферах на международном и региональном уровнях.

Пользуясь случаем, желаю, что Аллах ниспослал Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а дружественному и братскому народу Азербайджанской Республики – счастья и хороших дней".

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