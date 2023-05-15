Ханафи Али аль-Гебали: Азербайджан - дружественная нам страна

Мы чувствуем себя в Азербайджане как в своей стране. Азербайджан – дружественная нам страна, наша дружба имеет большую историю.

Мы чувствуем себя в Азербайджане как в своей стране. Азербайджан – дружественная нам страна, наша дружба имеет большую историю.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Палаты представителей парламента Арабской Республики Египет Ханафи Али аль-Гебали на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что в Египте всегда отдают дань памяти великого лидера, гость сказал, что в очень сложные для Азербайджана времена именно благодаря руководству Гейдара Алиева страна, успешно преодолев все испытания, ступила на путь развития, и Президент Ильхам Алиев успешно продолжает эту политику.

Ханафи Али аль-Гебали передал поздравления в связи с успешной деятельностью Азербайджана в Движении неприсоединения, подчеркнув, что именно в период председательства Азербайджана возросли роль и авторитет Движения неприсоединения в мире.