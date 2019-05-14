Йоханнес Хан: Восточное партнерство - ключ для усиления взаимных отношений

"Страны-члены ЕС и шесть стран-партнеров всегда выражали свою приверженность работать совместно.

Как сообщает специальный корреспондент Report, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан в Брюсселе на открытии конференции высокого уровня, посвященной десятилетию программы "Восточное партнерство".

"Восточное партнерство - ключ в усилении наших взаимных отношений", - заявил Й.Хан.

По его словам, страны-члены ЕС и шесть стран-партнеров всегда выражали свою приверженность работать совместно.

Еврокомиссар напомнил, что развал СССР создал новые государства с новыми границами и новыми возможностями.

"Это позволило в подобных условиях создавать программу "Восточное партнерство", главными задачами которого стали создание политического союза и дальнейшая экономическая интеграция между ЕС и интересующимися партнерами, вносящими свой вклад в стабильность, безопасность и процветание европейского континента", - сказал Й.Хан.

Он указал, что ЕС и страны-партнеры в рамках программы "Восточного партнерства" работали совместно для развития сильных и диверсифицированных экономик, налаживали инфраструктурные проекты для развития торговых связей между странами, работали над созданием энергетического баланса, который бы позитивно влиял на политическую независимость ЕС.