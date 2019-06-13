Еврокомиссар: Новое соглашение Азербайджан-ЕС позволит расширить экономические возможности

После вступления в силу новое соглашение между Азербайджаном и Евросоюзом позволит расширить экономические возможности.

Как сообщает Report, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан перед началом бизнес-форума Азербайджан-ЕС, который откроется сегодня в Баку.

"Бизнес-форум является очень полезной платформой для продвижения благоприятной бизнес-среды, в которой может процветать сотрудничество между компаниями ЕС и Азербайджана. Важно услышать мнение всех представителей бизнеса и от ЕС и от Азербайджана. Я уверен, что после вступления в силу новое соглашение между Азербайджаном и Евросоюзом позволит расширить экономические возможности", - заявил Й. Хан.

Отметим, что комиссар ЕС Й. Хан выступит с программной речью на открытии бизнес-форума, в которой он еще раз подтвердит твердое намерение ЕС поддержать Азербайджан в усилиях по дальнейшей диверсификации экономики страны.