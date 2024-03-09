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Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке

Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке Конференция по борьбе с исламофобией в Баку — сильное заявление на мировой арене, свидетельствующее о серьезном отношении страны к данной проблеме и ее представлении в мировом контексте.
Внешняя политика
9 марта 2024 г. 14:14
Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке

Проведение второй конференции по борьбе с исламофобией в Баку — громкое заявление, свидетельствующее о серьезном отношении страны к данной проблеме и необходимости поднимать ее на глобальном уровне.

Об этом Report сказал научный сотрудник Уэльского университета Тринити-Сент-Дэвид Мохаммед Садек Хамид.

"В большинстве стран, особенно в Западной Европе и Америке, проблема исламофобии часто не воспринимается всерьез, за исключением каких-то заявлений, коммюнике и политических разговоров. Что нам нужно - так это привнесение политики борьбы с исламофобией в реальный мир. В противном случае это просто слова на бумаге или заявления для пиара", - сказал он.

По словам научного сотрудника, международная конференция в Баку потенциально может дать импульс борьбе с исламофобией на
на межгосударственном уровне.

"Конференция может побудить другие страны выступить с аналогичными инициативами, вывести проблему исламофобии на глобальный уровень наравне с другими вызовами. Видите ли, это действительно глобальная проблема, потому что мы, мусульмане, составляем более чем 25% населения мира", - добавил Хамид.

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Версия на английском языке Sadek Hamid: Baku conference on tackling Islamophobia is very strong statement on international stage
Версия на азербайджанском языке Sadek Hamid: Bakı konfransı islamofobiya problemini gündəmdə saxlamaq üçün bir fürsətdir

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