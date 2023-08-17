Халил Сиссе: Франция занимает предвзятую позицию в отношении Азербайджана, поддерживая сепаратистов

Франция продолжает занимать предвзятую позицию в отношении Азербайджана, поддерживая сепаратистские настроения в Карабахском регионе.

Франция продолжает занимать предвзятую позицию в отношении Азербайджана, поддерживая сепаратистские настроения в Карабахском регионе.

Об этом Report заявил Халил Сиссе, президент центра NIDEM, являющегося новой инициативой по развитию Мали, комментируя заявление МИД Франции по итогам телефонного разговора между министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной и главой МИД Армении Араратом Мирзояном

“Французские власти осуществляют политику империализма, они это делают и в Мали. Мы, африканские страны, сталкиваемся с той же проблемой. Франция - террористическая и преступная страна”, - сказал он.

По его словам, Мали, как член Движения Неприсоединения, всегда готова поддержать Азербайджан в противостоянии империалистической политике Франции.