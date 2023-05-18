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Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН

Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН Хочу поблагодарить народ Азербайджана, особенно президента Азербайджана Ильхама Алиева за инициативы, которые он предложил в рамках председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения.
Внешняя политика
18 мая 2023 г. 12:30
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН

Благодарность народу Азербайджана и в особенности президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за инициативы, которые он выдвинул в рамках председательства страны в Движении неприсоединения, выразил глава NIDEM.

Об этом заявил Report Халил Сиссе, президент центра NIDEM, являющегося новой инициатива для развития Мали.

"Через такие платформы, как ДН, страны Африки могут развиваться, их голос может быть услышан. Когда мы говорим о многосторонности, имеется ввиду сотрудничество между странами, через которое мы можем достичь многих поставленных целей. Движение - очень важная платформа, где проблемы стран Африки могут решаться эффективно",- сказал он.

Х.Сиссе пояснил, что если взять тему глобализации, то в Африке немногие понимают, что это. Эксперт добавил, что в таком огромном процессе, как глобализация, роль африканских стран состоит лишь в том, чтобы поставлять сырье.

"Страны Африки осознают, что сама глобализация и тормозит их развитие. Для развития нам нужны равные партнеры, кто будет уважать нас и будет готов к открытому и равному сотрудничеству",- отметил он.

С этой точки зрения, по мнению главы центра, принципы ДН важны, так как они обеспечивают равенство и братство между странами-участниками.

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Версия на азербайджанском языке Xəlil Sisse: “QH-yə sədrliyi çərçivəsində təşəbbüslərinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edirəm”
Версия на английском языке Khalil Cisse: I thank President Ilham Aliyev for initiatives within NAM presidency

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