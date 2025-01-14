Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет

Вступление Азербайджана в Организацию экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) отражает рост международного авторитета страны в экономической и дипломатической сферах, а также демонстрирует ее стремление к конструктивному взаимодейст

Вступление Азербайджана в Организацию экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) отражает рост международного авторитета страны в экономической и дипломатической сферах, а также демонстрирует ее стремление к конструктивному взаимодействию с другими государствами.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик в области международных отношений Халид Таймур Акрам.

Эксперт отметил, что Азербайджан сегодня является региональной сверхдержавой, обладающей значительным потенциалом, особенно благодаря своим нефтяным ресурсам, для ускоренного экономического роста: "Инвестиции Азербайджана в развитие инфраструктуры, технологий и диверсификацию торговли создали прочную основу, которая полностью соответствует целям D-8, направленным на укрепление экономического сотрудничества и обеспечение устойчивого развития стран-участниц".

Халид Таймур Акрам подчеркнул, что благодаря своему стратегическому расположению на стыке Европы и Азии, а также динамично развивающейся ненефтяной экономике, подкрепленной мощным энергетическим сектором, Азербайджан выступает идеальным катализатором для экономического сотрудничества на глобальном уровне.

"Азербайджан сегодня выступает не просто региональным игроком, а новым глобальным актором, способным влиять на экономический и политический дискурс на международной арене. Присоединение к Организации экономического сотрудничества D-8 отражает глубокие трансформации, происходящие в стране, и свидетельствует о ее стратегическом подходе к развитию. Этот шаг открывает новые горизонты для партнерства, укрепляет глобальные лидерские позиции Азербайджана и подтверждает его стремление инвестировать в более взаимосвязанный и процветающий мир", - сказал он.