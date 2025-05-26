Халид Аль-Гейт: Общество должно быть построено на взаимоуважении

Генеральный секретарь Высшего комитета человеческого братства Халид Аль-Гейт (Khalid Al-Ghaith) призвал к построению общества, основанного на взаимоуважении.

Генеральный секретарь Высшего комитета человеческого братства Халид Аль-Гейт (Khalid Al-Ghaith) призвал к построению общества, основанного на принципе взаимоуважения.

Как сообщает Report, об этом он заявил на международной научной конференции на тему "Исламофобия в центре внимания: разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

По его словам, комитет придерживается простой идеи о том, что все люди равны, и каждый человек, независимо от вероисповедания, происхождения или социального положения, достоин жить в атмосфере взаимопонимания и уважения.

"Мы [в комитете] реализуем программы, направленные на укрепление доверия в сообществах. В школах поддерживаем образовательные инициативы, обучающие детей уважению и принятию многообразия. В Европе внедряем лидерские проекты, нацеленные на формирование нового поколения защитников инклюзивности", — заявил Аль-Гейт.

Генсек отдельно отметил значение культуры и искусства в укреплении единства, а также подчеркнул важность сотрудничества с правительствами и международными организациями в разработке политики, способствующей построению устойчивых и мирных сообществ.

"Наша цель – не просто достичь терпимости, а построить общество, где люди по-настоящему живут вместе в уважении. Это и есть суть человеческого братства. Превращать добрые намерения в реальные перемены - вот наша задача", - заявил он.