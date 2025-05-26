О нас

Халид Аль-Гейт: Общество должно быть построено на взаимоуважении

Халид Аль-Гейт: Общество должно быть построено на взаимоуважении Генеральный секретарь Высшего комитета человеческого братства Халид Аль-Гейт (Khalid Al-Ghaith) призвал к построению общества, основанного на взаимоуважении.
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 10:34
Халид Аль-Гейт: Общество должно быть построено на взаимоуважении

Генеральный секретарь Высшего комитета человеческого братства Халид Аль-Гейт (Khalid Al-Ghaith) призвал к построению общества, основанного на принципе взаимоуважения.

Как сообщает Report, об этом он заявил на международной научной конференции на тему "Исламофобия в центре внимания: разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

По его словам, комитет придерживается простой идеи о том, что все люди равны, и каждый человек, независимо от вероисповедания, происхождения или социального положения, достоин жить в атмосфере взаимопонимания и уважения.

"Мы [в комитете] реализуем программы, направленные на укрепление доверия в сообществах. В школах поддерживаем образовательные инициативы, обучающие детей уважению и принятию многообразия. В Европе внедряем лидерские проекты, нацеленные на формирование нового поколения защитников инклюзивности", — заявил Аль-Гейт.

Генсек отдельно отметил значение культуры и искусства в укреплении единства, а также подчеркнул важность сотрудничества с правительствами и международными организациями в разработке политики, способствующей построению устойчивых и мирных сообществ.

"Наша цель – не просто достичь терпимости, а построить общество, где люди по-настоящему живут вместе в уважении. Это и есть суть человеческого братства. Превращать добрые намерения в реальные перемены - вот наша задача", - заявил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Khalid Al-Ghaith: Society must be built on mutual respect
Версия на азербайджанском языке Xalid Əl-Qeyt: Cəmiyyət qarşılıqlı hörmət üzərində qurulmalıdır

Самое читаемое

Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
20 мая 2025 г. 12:01
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
ФотоВ Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
21 мая 2025 г. 23:25
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку продолжается суд над обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана
В Баку продолжается суд над обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 11:34
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
19 мая 2025 г. 13:11
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
19 мая 2025 г. 20:25
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi